Girişimci Kadınlara Limasol Sigorta’dan Destek!

Limasol Sigorta, 1997’den beri müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Tüm sigortacılık işlemlerinin yanı sıra risk danışmanlığını da başarı ile yürütmektedir.

Ayrıca, toplumu ve çevreyi olumlu yönde etkileyecek birçok sosyal sorumluluk projesine de katkı koymaktadır.

8 – 14 Kasım Girişimcilik Haftası dolayısı ile Kıbrıslı Türk Girişimci Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”na destek veren Limasol Sigorta şu açıklamalarda bulundu:

Limasol Sigorta’nın Genel Müdürü Birtan Asker, derneğin başkanı İçim Kavuklu ile gerekli protokollerin hazırlandığını belirtti.

Yarışmaya katılan tüm kadınlara bol şanslar dileyen Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bu yarışma ile kadın üreticilerin kendilerini kanıtlamak için bir platform kazandıklarını ve motivasyonlarının arttığını söyledi. Kültürel değerlere sahip üretimin devam etmesi yönünde de ciddi bir canlandırıcı ivme sağlandığını belirten Kemaler, Limasol Sigorta’nın girişimciliğe ve üretimin devamlılığını sağlayacak çalışmalara destek vermekten mutlu olduklarını söyledi.