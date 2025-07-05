Girişimci Kadınlar ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifleri Dünya Kooperatifçilik gününü kutladı

Her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ile Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi açıklama yaptı.

Kooperatifler, açıklamalarında hem Kıbrıs'ın kuzeyindeki tüm kooperatiflerin hem de dünyanın dört bir yanındaki kooperatif üyelerinin bu anlamlı gününü kutladı. Kooperatifçilik anlayışının Kıbrıslı Türkler için yalnızca bir ekonomik model değil, aynı zamanda tarihsel varoluş mücadelesinde dayanışmanın ve birlikte ayakta kalmanın bir simgesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kooperatifçilik, Kıbrıslı Türklerin tarihsel varoluş mücadelesinde sadece bir ekonomik model değil, aynı zamanda dayanışmanın, birlikte üretmenin, birlikte ayakta kalmanın ve geleceği birlikte kurmanın simgesi olmuştur. Zor zamanlarda halkımızın birliğinin, kültürümüzün devamlılığının teminatı olmuştur.” diyerek Birleşmiş Milletler’in bu günü resmî olarak Dünya Kooperatifçilik Günü ilan etmesinin, bu dayanışma ruhunu dünyaya hatırlattığı da ifade edildi.

Bandabulya Eylül'de açılıyor

Kooperatifler, Dünya Kooperatifçilik Günü’nde kamuoyuyla önemli bir gelişmeyi de paylaştı. İki yıldır Girne Belediyesi ile birlikte yürütülen Girne Bandabulya Projesi'nde son aşamaya gelindiği açıklandı.

Açıklamada, “Kentin belleğinde iz bırakan ve uzun süredir özlenen Bandabulya, Girne Kültür ve Sanat Festivali’nin başlayacağı Eylül ayında yeniden hayat buluyor” denildi.

Bandabulya’nın yeniden açılmasıyla birlikte, yerel ürünlerin, kadın emeğinin, kültürün ve gastronominin buluştuğu bir merkez yaratılmasının hedeflendiği ifade edildi. Projenin, üretici kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlayacak bir yaşam alanı sunacağı belirtildi.

Girne Belediyesi ile kadınların birlikte yürüttüğü bu çalışmanın sadece Girne’ye değil, Kıbrıs'ın kuzeyi genelindeki sosyal yaşama ve turizme de katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamanın sonunda, “Dayanışmanın, ortak aklın ve birlikte üretmenin simgesi olan kooperatifçiliğin daha da güçlenerek büyümesini temenni ediyor; Bandabulya’nın açılışıyla birlikte halkımıza umut, üretici kadınlarımıza ise güç vereceğine yürekten inanıyoruz” denildi.