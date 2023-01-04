Girişimci Kadınlar Derneği'nden Vakıflar İdaresi'ne teşekkür ziyareti...

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, sağladığı katkılardan dolayı Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne nezaket ziyareti gerçekleştirerek teşekkür etti.

Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, kadınların her alanda söz sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve daha sonra KKTC’deki yerel üretimi desteklemek maksadıyla bünyesine Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifini de kazandıran derneğe, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bina temin ederek destek oldu.

Temin edilen binayla Derneğin sağlayacağı hizmetler arttırılırken bir vakıf malının daha toplumun hizmetine kazandırıldığı kaydedildi.