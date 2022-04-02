GIKAD ve Creditwest bank yeni bir iş birliğine imza attı

Habitat Derneği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği işbirliği ile 09 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor Fikir Maratonu’nun ana sponsoru Creditwest Bank oldu.

Sponsorluk ile ilgili Creditwest Bank Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Yönetim Kurulu üyeleri Berin Avunduk, Didem Kaner, Özlem Ratip, Özlem Özbekoğlu katıldı. Ziyarette Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Çatalköy Şube Müdürü Figen Kaymak, Kurumsal İletişim Yönetmeni Çağla Akdoğdu, Ticari Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez hazır bulundu.

Zaheer: “Ülkenin eğitimli ve yetenekli gençlerini desteklemeliyiz”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ne, Creditwest Bank’a bu değerli projede yer alma imkanı verdiği için teşekkür eden Zaheer, dünyada iyi fikirlerin her zaman cesaret ile hayata geçtiğini, bu proje işbirliğinden ötürü kadınların ekonomiye dahil olmasına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi. Zaheer, Melek Yatırım konseptinin Kıbrıs ekonomisi açısından çok önemli bir adım olduğunu, dünyadaki %60 start-up’ların Melek Yatırımcılar tarafından desteklenerek başarıya ulaştığını, şu anda dünyada melek yatırımcıların desteği ile milyarlarca dolar ekonomik değer yaratıldığını ekledi. ‘Kıbrıs’ta bu iş olmaz, burası küçük bir ülke diyerek başarısızlığa bahane bulmamalıyız.’ diyen Zaher, Kuzey Kıbrıs’ın her türlü iş kapasitesine sahip olduğunu ve yeni projeler çıkartabilecek yetenekli gençlerin olduğunu bildiklerini belirtti.

Çağıner Kavuklu: “En büyük sıkıntımız genç beyinlerin ülkemizden göç etmesi ile ülkenin yeni fikir ve vizyondan eksik kalmasıdır”

GIKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ‘Bizler bu memlekette büyüdük, burada eğitim aldık ve birikimlerimizi hep burada elde ettik. Kadınlar olarak bize düşen görev memleketimize hizmet etmek ve memleketimizin kadınlarını güçlendirmektir’. diyerek derneğin memleketimize gönülden inandığını, kökeninde mücadeleci Anadolu kadını yatan kadınlarımızın cesaretine ve berrak zihinlerine çok güvendiklerini söyledi.

‘Ülke olarak en büyük sıkıntımız verimli projeler üretecek, ailelerin büyük özveri ile eğitimini desteklediği genç beyinlerin ülkemizden göç etmesi ile ülkenin yeni fikir ve vizyondan eksik kalmasıdır. GIKAD’ın çok değerli yüzden fazla üyesi ile en büyük inancımız ve amacımız proje üretebilecek genç zihinlerin ülkemizde kalması ve bu start-up’ların desteklenmesidir.’ diye konuşan İçim Çağıner Kavuklu, Lise mezunu, üniversite mezunu veya halehazırda çalışma hayatında olan kadınlarımızın projeler üretip burada hayata geçirmesi, ülkemizden göç etmemesi, hayallerini ülkelerinde gerçekleştirmelerine imkan sağlamak için dernek olarak çalıştıklarını söyledi.

Dünyada birçok start-up’ların Melek Yatırımcılar tarafından desteklendiği de söyleyen Çağıner Kavuklu, ülkemizdeki yasaların da bu yatırımlara uygun olarak düzenlenmesi ile uygulamanın Kuzey Kıbrıs’ta da hayata geçmesinin mümkün olduğunu belirtti. Habitat’ın dernek çalışmalarında çok büyük destekçileri olduğunu söyleyen Çağıner Kavuklu, Habitat ile yaptıkları işbirlikleri uyarınca kadının her alanda söz sahibi olabilmesi için birçok projeler hayata geçeceğini söyledi. İşbirliği ile düzenlenecek eğitim programları yanısına Fikir Maratonu Yarışması’nı da Habitat ile gerçekleştirdiklerini ve projeye Melek Yatırımcı desteğini de eklediklerini ifade etti.

‘Tüm iş insanlarımızı 08 Nisan’da gerçekleşecek ‘Girişimci-Melek Yatırımcı İşbirlikleri Nasıl Olur?’ konulu panele katılımlarını bekliyorum’

‘Tüm iş insanlarımızı 08 Nisan’da gerçekleşecek ‘Girişimci-Melek Yatırımcı İşbirlikleri Nasıl Olur?’ konulu panele katılımlarını bekliyorum. Özellikle gençlerimizi üilkemizde tutabilecek büyük şirketlerin katılımını bekliyoruz. Hep birlikte Melek Yatırımcılık nedir öğreneceğiz, bu proje birliktelik gerektiren bir projedir.’ diyen Çağıner Kavuklu, Fikir Maratonu’na katılacak kadın girişmicilerin ekonomik, sosyal güçlenme için güzel fikirler üreteceğine inandıklarını ekledi.

Sosyal sorumluluk alanında toplumda fark yaratan Altınbaş ailesine ve projeyi duyar duymaz duyarlılık gösterip ana sponor olan Creditwest Bank’a derneği, üyeleri, yönetim kurulu ve Kıbrıs Türk kadınına tekrardan teşekkür ettiklerini söyledi.

Girişimci Kadınlar Nasıl başvuru yapabilir?

Fikir maratonu yarışmasında kadınların İş hayatı, aile, üretim ve sosyal hayatını kolaylaştıracak ve destek sağlayacak yenilikçi çözümler aranmaktadır. Katılım için gereken en az 2 en fazla 4 kişilik takım ile belirlenen konularda kadınların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi fikirler ile başvuruda bulunmak.

Fikir Maratonu başvuruları sadece 18 yaş üstü kadın katılımcıların başvurusuna açıktır.

Maratonda dereceye giren ilk üç takıma projelerini gerçekleştirebilmeleri için 8000 TL, 5000 TL ve 3000 TL tutarında para ödülü verilecektir.

Ek olarak dereceye giren takımlar melek yatırımcılar ile buluşturulacaktır.

Fikrin var fakat başvuru gerçekleştireceğin bir takımın yok ise bireysel başvurunu gerçekleştir. Fikir maratonu içerisinde birlikte takımını oluşturalım.

09 - 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek fikir maratonu için son başvuru tarihi 5 Nisan 2022.

Fikir Maratonu için sorularınızı oguzhan@habitatdernegi.org adresine veya 0533 865 0145 nolu telefona iletebilirsiniz.

“Fikir Maratonu” Başvuru Formu Linki: https://www.creditwestbank.com/guclu-kadinlar-fikir-maratonu