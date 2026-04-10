GİKAD, “Siyaset ve Liderlik Okulu” eğitim programının üçüncüsünü başlattı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), üyelerinin ve toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların liderlik becerilerini geliştirmek; siyaset ve kamu yönetimi alanlarında daha etkin roller üstlenmelerini teşvik etmek amacıyla yürüttüğü “Siyaset ve Liderlik Okulu” eğitim programının üçüncüsünü başlattı.

GİKAD’tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen programın açılışı, dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ev sahipliğinde saat 17.00’de yapıldı.

Program kapsamında eğitimler, 23 Mayıs tarihine kadar her çarşamba günü 18.00–21.00 saatleri arasında KTSO salonunda devam edecek.

“Siyaset ve Liderlik Okulu”, yalnızca kadınlara değil; GİKAD üyelerine ve topluma da açık olacak.

Program, katılımcılara siyaset, liderlik ve iletişim alanlarında kapsamlı bir eğitim süreci sunarken, bireylerin toplumsal ve kamusal alanda daha etkin rol almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim programının ilk dersinde, Ali İsmet Koçak tarafından “Siyaset, iletişim, liderlik ve beden dili” konuları ele alınırken, Prof. Dr. Çınar Özen tarafından ise “Siyaset nedir? Siyaset biliminin kapsamı” başlıklı ders verildi.