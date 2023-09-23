“Gidip düşüncelerinizi söyleyin, New York'ta bulunmanız belki bir mana kazanır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta olası bir üçlü görüşmeyi Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın reddettiği iddiası hakkında yorum yaparak, üçlü görüşmenin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Guterres üçlü görüşmeye davet ediyorsa ortada statülerin eşitliği konusunda bir sorun mu var?” diye soru yöneltti, “Gidersiniz ve düşünceleriniz neyse söylersiniz!” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın üçlü görüşme önerisini reddettiğini iddia etmiş, konu güney basınında yer bulmuştu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Guterres, Sn. Tatar ve Sn. Hristodulidis'i üçlü görüşmeye davet etmiş ama Sn. Hristodulidis'in basında yer alan açıklamalarına göre Sn. Tatar bunu reddetmiş.

Doğru mu, yalan mı açıklansın tabii!

Ama doğruysa sormak gerekiyor... Sn. Guterres üçlü görüşmeye davet ediyorsa ortada statülerin eşitliği konusunda bir sorun mu var? "İki lider" ve BM Genel Sekreteri görüşecek... Gidersiniz ve düşünceleriniz neyse söylersiniz!

Böylece New York'ta bulunmanız da belki bir mana kazanır. Hem böylece biz "Kıbrıslı Türkler nerede? yokuz!" dediğimizde kızacağınıza belki bu halka söyleyecek bir şeyler de bulursunuz!

Katılmanız durumunda çok anlamlı bir şey söyleyeceğinizi düşündüğüm için değil! Yalnızca Kıbrıslı Türkleri diplomasiden, diyalogdan kaçan taraf olarak göstermeye kimsenin hakkı olmadığı için söylüyorum bunu!

Tekrar ediyorum: Sn. Hristodulidis yalan söylüyorsa bunun yalan olduğunu açıklayın tabii!”