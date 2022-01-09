“Giderlerimiz döviz, gelirlerimizi de dövize endeksleyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gider ve gelirlerin döviz üzerinden olabileceğini madde madde açıkladı.

Erhürman,” Biz, bu alanda uzmanlığı ve deneyimi herkesçe bilinen kadrolarımızla ve üzerinde çalışılmış, planlı ve kademeli olarak uygulanacak projemizle geliyoruz. Siz, halkın içinde bulunduğu durumu görmezden gelerek, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için “siyaset yapmaya” devam edin” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Günlerdir anlattıklarımızı anlamak istemeyenler için bir kez daha…

GİDERLERİMİZ DÖVİZ, GELİRLERİMİZİ DE DÖVİZE ENDEKSLEYECEĞİZ…

1. Kira bedelleri, ev ve otomobilde etiket fiyatları doğrudan döviz üzerinden mi? Evet…

2. Satın aldığımız malların hemen hemen tamamının fiyatları (hammadde ve mamul ürünlerde çok büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğumuz için) Türk Lirası ödeyerek satın alıyor olsak bile dövizden etkilenerek belirlenmiyor mu? Evet…

3. Bu durum, giderlerimiz dövizdeki artış dolayısıyla hızla artarken gelirlerimiz Türk Lirası cinsiden olduğu için alım gücümüzü hızla aşağıya çekip bizi yoksullaştırmıyor mu? Evet…

4. Aynı durum Kıbrıslı Rumların kuzeydeki alım gücünü her gün artırırken bizim alım gücümüzü her gün daha da aşağıya çekmiyor mu? Evet…

5. Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybı, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi Kıbrıslı Türklerin güneyde veya Avrupa’da iş aramasına, alım gücünün azalması Türkiye kökenli olup çalışma izniyle çalışanların Türkiye’ye dönmesine ve Türk Lirası cinsinden maaş aldıkları için ailelerine yeterince döviz gönderemeyen üçüncü ülke yurttaşlarının da yavaş yavaş emek piyasasından çekilmesine yol açmıyor mu? Bu, bizi, emek piyasasında çalışacak insan dahi bulamama sorunu ile karşı karşıya bırakmıyor mu? Evet…

6. Yetişmiş ara eleman bulamamaktan şikayetçi olan ekonomimiz, bu sebeple var olan yetişmiş ara elemanlarını da güneye kaptırmıyor mu?

7. Devletin bazı gelirleri (örneğin gümrükte, KIB-TEK’te) yurttaşlar tarafından döviz üzerinden ödenmiyor mu? Evet…

8. Faizler nispeten düşük olduğu için döviz cinsinden borçlanan ama geliri Türk Lirası cinsinden olan yurttaşlarımız Türk Lirasının ciddi değer kaybına uğradığı her dönemde ciddi mağduriyet yaşamıyor mu? Evet…

9. Bu durum, ödeme güçlüğü yarattığı için, bankalardaki tahsili gecikmiş alacakların oranını yükseltmiyor mu? Evet…

10. Türk Lirasının döviz karşısındaki istikrarsızlığı piyasada fiyatlamayı ve fiyat denetimini dahi güçleştirmiyor mu? Evet…

11. Türk Lirasının değer kaybı bankaların ve şirketlerin Türk Lirası cinsinden tutulan sermayelerinin erimesine yol açmıyor mu? Evet…

12. Türk Lirasındaki istikrarsızlık sürekli olarak maliyeyi de ekonomiyi de öngörülemezlikle karşı karşıya bırakmıyor mu? Evet…

13. Türk Lirasında istikrarsızlığın olduğu dönemlerde müteahhitler oluşacak fiyat farkları dolayısıyla ihalelere teklif atmaktan dahi vazgeçmiyor mu? Bu durum yatırımları olumsuz etkilemiyor mu? Evet…

14. 1992’de UBP Hükumeti tarafından hazırlanan üçüncü beş yıllık kalkınma planında Türk Lirası kullanımından dolayı piyasada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla beş yıl içinde Türk Lirası’ndan vazgeçip KKTC’nin kendi parasını tedavüle sokması hedefi konulmadı mı? Evet…

15. Mevzuatımıza göre serbest bölgelerde maaşların, vergilerin, harçların vb. döviz cinsinden ödenmesi şart koşulmuşken daha bir yıl önce dönemin UBP genel başkanı 2022’den sonra tüm KKTC’yi serbest bölge yapma, yani mevzuata göre tüm KKTC’de ödemelerin döviz üzerinden yapılması sözü verip bu “proje”yi Sn. Fuat Oktay’a da sunduğunu söylemedi mi? Evet…

16. Türkiye Cumhuriyeti’nde alınan kararla Türk Lirası mevduatların dövize endeksli olarak korunması uygulaması başlatılıp, KKTC hükumetinin yürüttüğü görüşmeler sonrasında aynı sistemin KKTC bankalarında da uygulanmasına karar verildiği açıklanmadı mı? Evet…

Bütün bunlar karşısında CTP,

a) yurttaşlarımızın alım gücünü, ekonomide öngörülebilirliği, emekçiyi ve emek piyasasını korumak adına, tüm giderlerimiz dövize endeksliyken gelirlerimizi de dövize endeksleyelim,

b) Sözünü ettiğimiz Türk Lirasının piyasadan çekilmesi değil, nasıl ki giderlerimiz etiketler TL olsa bile döviz üzerinden belirleniyor, gelirlerimiz de döviz üzerinden belirlensin ama TL olarak ödensin dediğinde hayalci mi oluyor?

Siz “KKTC Lirası”na geçmekten, tüm KKTC’yi serbest bölge yapıp dolayısıyla tüm KKTC’de döviz kullanmaktan söz ettiğinizde hayalci olmuyordunuz da biz mi hayalci oluyoruz?

Siz Türk Lirası mevduat sahiplerini döviz endeksi üzerinden korumaya çalışırken tamam da, biz yurttaşlarımızın, emekçilerin alım gücünü aynı yöntemle korumak, piyasada aynı yöntemle öngörülebilirliği sağlamak isterken bu hayal mi?

Siz, insanlarımızın alım gücü düşerken, insanlarımız yoksullaşırken, piyasada öngörülebilirlik ortadan kalkarken, emekçiler ve emek piyasası alt üst olmuşken bu sorunların giderilmesi için tek bir öneri getirmeyeceksiniz de öneri getirdik diye bize “hayalci” mi diyeceksiniz?

Biz, bu alanda uzmanlığı ve deneyimi herkesçe bilinen kadrolarımızla ve üzerinde çalışılmış, planlı ve kademeli olarak uygulanacak projemizle geliyoruz. Siz, halkın içinde bulunduğu durumu görmezden gelerek, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için “siyaset yapmaya” devam edin!!!”