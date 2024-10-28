Gıda Mühendisleri Odası: “Bebeklerimize verilen gıdalar konusunda sıfır toleransla güvenlik sağlanmalıdır

Gıda Mühendisleri Odası, "toplumu derinden sarsan bebeklere alkollü mama verilmesi vakasının, gıda güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattığını" söyleyerek, “Biz Gıda Mühendisleri Odası olarak, en savunmasız bireylerimiz olan bebeklerimizin beslenmesinde böylesi ihmallerin yaşanmaması için kimyasal maddelerin muhafazası, etiketlenmesi ve bebek mamalarının güvenliği konusunda daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini savunuyor, ilgili tüm tarafları sorumluluk almaya davet ediyoruz” dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen yaptığı yazılı açıklamada, bebeklerin sağlıklı gelişimlerinin, yalnızca besleyici değil, aynı zamanda güvenilir gıdalara ulaşmaları ile mümkün olduğunu belirterek, bebek mamaları gibi kritik ürünlerin üretiminde, taşınmasında ve saklanmasında “sıfır hata” ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu olayda, suyun güvenliği ve saf alkol gibi tehlikeli bir maddeyle karışma olasılığı, gıda güvenliği süreçlerindeki açıkların önemini bir daha göstermektedir” diyen Oymen, su gibi temel bir gıda bileşeninin tıbbi alkolle karışabilecek kadar yakın konumda bulunmasının, "ilgili depolama, etiketleme ve kontrol önlemlerinin eksikliğini gözler önüne serdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık kurumlarında, bebek maması gibi ürünlerin hazırlandığı alanlar ile tıbbi kimyasalların depolandığı alanların net bir şekilde ayrılmasının, bu tür ihmallerin yaşanmaması için zorunlu olduğunu kaydeden Oymen, ayrıca bu maddelerin etiketlerinin okunaklı, ambalajlarının farklı ve eğitimli personel tarafından denetleniyor olması gerektiğini belirtti.

Oymen açıklamasına şöyle devam etti;

“Gıda Güvenliği için Standartlar ve Yasal Düzenlemeler Güçlendirilmelidir. Gıda güvenliği açısından bebek mamaları gibi hassas ürünlerde su ve diğer bileşenlerin temin, muhafaza ve hazırlanma süreçleri konusunda görevli personelin kimyasal güvenlik ve etiket okuma konusunda sürekli olarak eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tüm hastanelerde güvenli muhafaza, uygun etiketleme ve prosedürlerin dikkatlice izlenmesi olası kazaları önlemenin en etkili yoludur. Bebeklerin sağlığını riske atan bu olayın tekrar etmemesi için sağlık kurumlarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarının güncellenmesi ve uygulanması gereklidir. Denetim ve izleme süreçlerinde teknolojik çözümlerden faydalanmalı ve kalite kontrol süreçleri dijital alt yapılarla desteklenmelidir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak, bu acı olayın sorumlularının bir an önce hesap vermesini, sağlık kurumlarında güvenli gıdaların sağlanması için daha etkin politikaların ve daha güçlü denetim mekanizmalarının devreye alınmasını talep ediyoruz. Sağlıklı bir toplum gıda güvenliğine verilen değerle mümkündür.

Kaybettiğimiz bebeğimizin ailesine başsağlığı diler, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.”