GİAD’ın yeni başkanı Yusuf Tekinay oldu

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nin (GİAD), dün yapılan genel kurulunda başkanlığa Yusuf Tekinay getirildi.

GİAD, 24. Olağan Genel Kurulu’nu, dün, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

GİAD’dan verilen bilgiye göre, dernek için emek vermiş eski üyelerin yanında, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, Bolu’da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı iletildi, hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını 23. Dönem Başkanı Orhan Gavani gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, birer konuşma yaptı.

Derneğin 24. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi

Derneğin 24. Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

“Başkan Yusuf Tekinay, üyeler Turgut Deniz, Ümit Süleyman Onan, Olcay Hoca, Gizem Menteş Muhtaroğlu, Derin Yeşilada, Mert Ataner ve Raif Usal, Çetin Çağıner ve Gizem Ahmet Raşit oldu.”

Öte yandan, GİAD’ın yeni döneme yönelik hedefleri arasında eğitim programları, mentorluk projeleri ve uluslararası iş birlikleriyle genç iş insanlarının liderlik, inovasyon ve sürdürülebilirlik becerilerinin artırılmasının yer aldığı belirtildi.