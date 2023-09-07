Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Alayköy’deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Çarşamba akşamı 20.30 sıralarında çalışır durumdaki kağıt ayırma makinesinin motoruna sıkışan kağıt nedeniyle çıkan yangın işyeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, kağıt ayırma makinesinin motoru ve tesisatı zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.