“Gerekli parayı topladık, ameliyat 12 Ocak’ta”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Henüz 1 yaşındayken ‘Serebral Palpsi’ teşhisi konulan minik Kuzey için yardım kampanyasında sona gelindi.

YENİDÜZEN’e son durum hakkında bilgi veren minik Kuzey’in babası Gürdal Selengüçlü, gerekli olan 68 bin doların toplandığını belirtti, “Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için gerekli olan parayı topladık ve kampanyayı sonlandırdık. Bizlere destek veren, vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey evladımız içindi” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda 10 Kasım’da gerçeklemesi beklenen ancak paranın toplanamaması gerekçesiyle ertelenen ameliyat hakkında da bilgi veren Selengüçlü, minik Kuzey’in ilk ameliyatının 12 Ocak tarihinde Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’nde olacağını ifade etti.

23 Eylül tarihinde YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı haberde babası Gürdal Selengüçlü, "Kuzey’in ayağa kalkma şansı ve özgürce yaşama şansı yüzde 80…” şeklinde konuşmuştu.

"Kuzey’in ayağa kalkma şansı ve özgürce yaşama şansı yüzde 80…”