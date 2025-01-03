Gerekçeli kararın 24 Ocak’a kadar açıklanması bekleniyor

Serap ŞAHİN

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk toplamda 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının gerekçeli kararı 24 Ocak’a kadar açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Şampiyon Melekler’in avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 232. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekçeli kararın duruşmadan sonraki en geç 15 gün içinde açıklanması gerektiğini hatırlattı ancak bu sürenin bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Koçoğlu, “Hakimler bu süreyi iş yoğunlukları, mahkemedeki diğer dosyalarda da gerekçe yazmak zorunda olmaları, hastalık gibi sebeplerle aşabiliyor. Kalabalık dosyalarda bu süre mutlaka geçiliyor.” dedi. Kararın yaklaşık bir ay içinde, yani 24 Ocak’a kadar açıklanmasının muhtemel olduğunu ifade eden Koçoğlu, bu sürenin aşağı veya yukarı yönlü değişebileceğini de belirtti. Koçoğlu, gerekçeli kararın çıkmasının ardından üst mahkemeye başvurulacağını kaydetti.

İsias Otel davasının karar duruşmasında neler olmuştu?

İsias Otel Davası'nın 6’ıncı duruşmasında 3’ü tutuklu toplam 11 sanık hakkında karar açıklanmış, 6 sanık hapis cezasına çarptırılırken, 5 sanık beraat etmişti.

11 sanık hakkında açıklanan kararda, otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "bilinçli taksir" suçundan birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olma gerekçesiyle 17 yıl 17 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Yine otelin sorumlularından olan, Ahmet Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, 15 yıl 28 ay 28 gün, otelin mimarı Erdem Yıldız ise 17 yıl 17 ay 7 gün, tutuksuz yargılanan Halil Bağcı'nın 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu'nun 7 yıl 16 ay, Hasan Arslan'ın ise 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Fatih Bozkurt'un ailesinden İsmet Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

25 Aralık 2024 Türkiye saati ile 2:00’de kararın açıklandığı mahkemede, gerekçeli kararın ilerleyen süreçte yazılı olarak bildirileceği belirtilmişti.