“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”
“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırs
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ticaret ile uğraşırdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset ve Futbol
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Dilim
En büyük sevincim… Çevremdeki insanlar
Hayatımın dönüm noktası... Kudret Özersay ile tanışmak
Beni en çok etkileyen yazar. George Orwell
Başucumdaki kitap.. Machiavelli - Prens
En keyif aldığım müzik… Arctic Monkeys Do I Wanna Know?
En son izlediğim film.. Smile 2
Kendim için son aldığım şey… Cüzdan
Dolabımdaki en gereksiz şey… Antrenman yeleği
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Saklayabileceğim herhangi bir şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Agresiflik
Kendimde beğendiğim özellik… Agresiflik
Olmasa da olur… Çok bilenler
Olmazsa olmaz… Futbol
En iyi yaptığım yemek.. Izgara Tavuk ve Pilav
Hayalimdeki dünya… Herkesin hak ettiği kadarını aldığı bir dünya
Aşk benim için… Normal bir durum
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
Görmek istediğim yer… Viyana
Mutlaka yapmak istediğim… İyi bir iktisatçı ve yönetici olmak
Son olarak söylemek istediklerim… Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin.