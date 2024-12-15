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  3. “Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”
“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”

“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”

“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin”

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırs 

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ticaret ile uğraşırdım

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset ve Futbol 

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

 

En büyük pişmanlığım…  Dilim

 

En büyük sevincim… Çevremdeki insanlar  

 

Hayatımın dönüm noktası... Kudret Özersay ile tanışmak

 

Beni en çok etkileyen yazar. George Orwell 

 

Başucumdaki kitap.. Machiavelli - Prens

 

En keyif aldığım müzik… Arctic Monkeys Do I Wanna Know? 

 

En son izlediğim film.. Smile 2 

 

Kendim için son aldığım şey… Cüzdan  

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… Antrenman yeleği 

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Saklayabileceğim herhangi bir şey 

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Agresiflik 

 

Kendimde beğendiğim özellik… Agresiflik 

 

Olmasa da olur… Çok bilenler 

 

Olmazsa olmaz… Futbol 

 

En iyi yaptığım yemek.. Izgara Tavuk ve Pilav 

 

Hayalimdeki dünya… Herkesin hak ettiği kadarını aldığı bir dünya 

 

Aşk benim için… Normal bir durum 

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

 

Görmek istediğim yer… Viyana 

 

Mutlaka yapmak istediğim… İyi bir iktisatçı ve yönetici olmak  

 

Son olarak söylemek istediklerim… Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin. 

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