Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırs

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ticaret ile uğraşırdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset ve Futbol

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Dilim

En büyük sevincim… Çevremdeki insanlar

Hayatımın dönüm noktası... Kudret Özersay ile tanışmak

Beni en çok etkileyen yazar. George Orwell

Başucumdaki kitap.. Machiavelli - Prens

En keyif aldığım müzik… Arctic Monkeys Do I Wanna Know?

En son izlediğim film.. Smile 2

Kendim için son aldığım şey… Cüzdan

Dolabımdaki en gereksiz şey… Antrenman yeleği

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Saklayabileceğim herhangi bir şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Agresiflik

Kendimde beğendiğim özellik… Agresiflik

Olmasa da olur… Çok bilenler

Olmazsa olmaz… Futbol

En iyi yaptığım yemek.. Izgara Tavuk ve Pilav

Hayalimdeki dünya… Herkesin hak ettiği kadarını aldığı bir dünya

Aşk benim için… Normal bir durum

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Viyana

Mutlaka yapmak istediğim… İyi bir iktisatçı ve yönetici olmak

Son olarak söylemek istediklerim… Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır, yalan söylemeyin.