“Genişletilmiş toplantıya tüm taraflar onay verdi”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi yayın organı Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), Kıbrıs sorununa ilişkin garantör devletlerin de katılacağı genişletilmiş bir toplantıya tüm tarafların onay verdiğini yazdı.

CNA, söz konusu bilgiyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e dayandırdı.

Haberde, Guterres’in Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Cop29 iklim toplantısı arasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile "kısa bir görüşme" yaptığı ve garantör devletlerin de katılacağı genişletilmiş bir toplantıya tüm tarafların onay verdiğini söylediği ifade edildi.

Eylül ayında Kıbrıslı liderler ile BM Genel Sekreteri arasında gerçekleşen 3’lü gayrı resmi yemekte, genişletilmiş bir toplantı yapılmasına dair mutabakata varılmıştı.

Kıbrıs Rum tarafı, söz konusu görüşmeye tüm garantör devletlerin katılması yönünde görüş bildirirken, Kıbrıs Türk tarafı ise “İngiltere’nin katılmayacağı bir genişletilmiş toplantı” talebinde bulunmuştu.

Söz konusu genişletilmiş toplantıya ilişkin Guterres’in sözünü ettiği “tüm taraflar” ifadesinde İngiltere’nin de yer alıp almadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler Başyardımcısı Rosemary DiCarlo'nun yakında adayı ziyaret edeceği yönünde haberler de yayılmaya başlamış durumda.