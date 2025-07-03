Genel Kurul yazda olağanüstü toplanabilir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 10. Dönem 4. Yasama Yılı olan 1 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Genel Kurul’un 55 olağan ve 1 olağanüstü olmak üzere 56 birleşim yaparken, komitelerin de 116 toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yasama faaliyetleriyle ilgili bilgi verdiği yazılı açıklamasında, komite toplantılarının, yasa tasarıları ve önerilerinin aciliyet durumuna göre planlandığını, gerek Genel Kurul günlerinde Genel Kurul’dan alınan yetkiyle, gerekse çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde olacak şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Komiteler yaz tatilinde de çalışmalarına devam edecek... Genel Kurul olağanüstü toplanabilir

Yasalaşma süreci kapsamında bu yasama yılında toplam 60 yasanın Genel Kuruldan geçtiğini belirten Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatili döneminde de yasama faaliyetlerinin kesintiye uğramaması adına, ilgili komitelerin çalışmalarına devam etmek üzere Genel Kurul’dan yetki aldığını hatırlattı.

Öztürkler, bu çerçevede komitelerin, yaz aylarında da yasa hazırlık ve değerlendirme süreçlerini sürdüreceklerini belirterek, ayrıca, gerekli görülmesi halinde Meclis Genel Kurulu’nun yaz döneminde Olağanüstü Toplantı çağrısı yoluyla toplanabileceğini de kamuoyuyla paylaştı.

Meclis faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesi amacıyla, meclis personelinin yaz dönemi boyunca görevlerinin başında olmaya devam edeceğini de belirten Öztürkler, yaz aylarında da Meclis’in tüm kurumsal birimlerinin, çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.