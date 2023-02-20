Genel Kurul öncesi Mecliste yoğun trafik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, üç buçuk saatlik gecikmeye karşın henüz toplanmadı.

Genel Kurul’un saat 10.00’da toplanacağı açıklanmıştı…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre hem muhalefet, hem de iktidardaki siyasi partilere mensup vekiller, “maaş kesintileri” dâhil olmak üzere pek çok Yasa Gücünde Kararname’yi masaya yatırmış durumda.

Elde edilen bilgilere göre genel kurul, gecikmeli de olsa bugün toplanacak.