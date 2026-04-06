Genel grev yarın da devam!

Kamuda örgütlü sendikalar, yaptıkları değerlendirme sonucunda tüm kamu kurumlarını ve okulları kapsayan genel grevi yarın da sürdürme kararı aldı.

Kararı, sendikalar adına TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı açıkladı.

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, kaos yaratmaya devam ediyor” diyen Bıçaklı, “Halkın büyük bir çoğunluğu sokakta, asgari ücretli şikayetçi, memur şikayetçi, üretici şikayetçi, hayvancı sütünü sokağa döküyor, arkadaşlar elini yine çalışanın cebine sokmaya çalışıyor” dedi.

Bıçaklı, “Bir yandan iki ay önce Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik 300 kişi istihdam ediyorlar, toplamaları gereken vergileri toplamıyorlar, sonra da kasada para yok deyip fedakarlık istiyorlar. Siz yapmanız gerekenleri yaptınız mı?” diye sordu.

Hükümetin polisle, itfaiyeyle kardeşi kardeşe kırdırdığını belirten Bıçaklı, “Bu toplumun bu hükümete artık güveni kalmadı” dedi.

“Biz yeni bir değerlendirme yaptık” diyen Bıçaklı, “Bu yasa geri çekilene kadar, eylemlerimize devam edeceğiz. Yarın bu yasa sabah saatlerinde görüşülmeye devam edecekmiş. Bugün geldiğimiz gibi yarın da üyelerimizle burada olacağız” şeklinde konuştu.

Bıçaklı ayrıca, “Yarın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Acil Servis’te de grevde olacağız. Çok ama çok acil bir vaka olmadıkça sağlık çalışanlarımız müdahale etmeyecektir” dedi.

Üçlü koalisyon hükümetinin bileşenlerinin toplamda yüzde 30’luk bir oy oranına sahip olduğunu iddia eden Bıçaklı, “Artık toplumun iradesini yansıtmıyorlar” şeklinde konuştu.

Genel grevin yarın da süreceğini yineleyen Bıçaklı, okulların yarın kapalı olacağını ve sınavların erteleneceğini ifade etti.