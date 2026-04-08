Genel grev ve eylemler yarın da devam edecek

Sendikalar, yaptıkları değerlendirme sonucu genel grev ve eylemlerine yarın da devam etme kararı aldı.

Tüm sendikalar adına açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylem ve grevlerin yarın da devam edeceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

UBP-DP-YDP Hükümeti günlerdir halkımızın ortaya koyduğu mücadeleyi, iradeyi hiçe sayarak Meclis’te hayat pahalılığının ortadan kaldırılması veya dondurulması için meclisi tekrar açmıştır.

Kriz bahanesiyle asgari ücretlilerin, emekçilerin, yoksulların, sabit maaşla geçinemeyenlerin üzerine acımasızca yüklemekte ısrar etmektedir. Ülkedeki en büyük kriz hükümetin kendisidir.

Sendikalarımız kararlı bir şekilde yarın genel grevde olacak ve saat 09.00’da Meclis önünde olacağız. Ayrıca grev yasağı açıklanan yerlerde yasağı tanımayarak sivil itaatsizlik yapacağız.

Tüm halkımızı, gerçek yurtseverleri mücadeleye katılmaya davet ederiz.