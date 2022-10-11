Gençlik nerede, GNÇ orada

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl da öğrencileri ülkemize girerken karşılayarak çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği etkinliklerle gençlere özel tasarlayıp sunduğu GNÇ paketlerini tanıttı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençlik markası GNÇ ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için dakikadan, bitmeyen internete, dijital televizyon platformundan ev internetlerine kadar gençlerin her anını zenginleştiren içeriklere sahip paketleriyle yanında oluyor.

Gençler için sunduğu GNÇ paketleri ile iletişime ek olarak Turkcell Ev İnterneti’nde de indirimler sunuyor.