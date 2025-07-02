Gençlik Ekibi ‘Gergedanlar’ oyunu ile sahnede

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na bağlı ‘Gençlik Ekibi’, dünyaca ünlü yazar Eugène Ionesco’nun kaleme aldığı ‘Gergedanlar’ adlı tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Absürt tiyatronun başyapıtları arasında gösterilen bu eser; toplumdaki dönüşüm, bireysellik ve toplumsal baskılar gibi derin temaları izleyiciyle buluşturuyor.

4 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00’de, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunun yönetmenliğini İsmihan Yorgancı üstlenirken, oyuncu kadrosunda; Meliz Bahri, Eliz Bahri, Tanem Bitta, Aleyna Mutlu, Ela Sarsılmaz, Berfin Oktay ve Özle Yetim yer alıyor.