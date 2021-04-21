Gençlik Dairesi’nde bir pozitif vaka

Spor Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Dairesi’nde çalışan bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktığını duyurdu, Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi kapatıldı.

Dairenin bulunduğu binada ilaçlama yapılacağı, bu nedenle bugün kapalı olacağı açıklandı.

Piyangolar Birimi'nden ise kapalı olmadıkları açıklaması yapıldı.

Birimden yapılan açıklamada "Çıkan vakalar Gençlik Dairesi'ndedir. Bizim birimde ilaçlamalar yapılmıştır ve herhangi bir kapanma söz konusu değildir. Tüm halkımıza önemle duyurulur" denildi.