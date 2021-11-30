“Gençler şimdi de eğitim ambargosu altında”

Ülke gençlerinin ‘KKTC eğitim ambargosuna uğradığını’ ifade eden Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten, YÖK kararına göre Türkiye’deki üniversitelerin 2022’den itibaren KKTC’yi de dahil ederek yabancı uyruklu öğrenci kategorisindeki kontenjanlar için Merkezi Yurt dışından Öğrenci Sınavı (MYÖS) ile okullara öğrenci alacağını ifade etti.

Sarpten, MYÖS sınavıyla birlikte ülkede GCE-A-Level programında okuyan öğrencilerin atık Türkiye'deki üniversitelere giremeyeceğini belirtti. Ülkedeki öğrencilerin, MYÖS'de sorulacak olan soruların dışında, çok farklı bir müfredat okuduğunu anlatan Sarpten, bu nedenle başarılı olmalarının pek mümkün olmadığının altını çizdi.

Sarpten’in açıklaması şöyle:

“YÖK kararına göre TC Üniversiteleri; 2022'den itibaren KKTC'yi de dahil ederek yabancı uyruklu öğrenci kategorisindeki kontenjanlar için de merkezi sınavla MYÖS (Merkezi Yurt dışından Öğrenci Sınavı ) öğrenci alacak. Üstelik "TIP" "Diş Hekimliği", "Eczacılık", "Hukuk", "Öğretmenlik" ve "Mühendislik" programların tamamı için sadece bu sınav sonucuna göre öğrenci kabul edilecek.

Sözün özü, GCE-A-Level programında okuyan çocuklarımız atık Türkiye'deki üniversitelere giremeyecek. Çünkü bu öğrenciler, MYÖS'de sorulacak sorulardan bambaşka bir müfredat okuyorlar yani bu sınavda başarılı olmaları pek mümkün değil.

Dünyadan kopuk anlayışlara mahkum olmak böyle bir şey sanırım. Ne yazık ki gençlerimizin, "KKTC eğitim ambargosuna da uğradı" hissine sahip olmamaları mümkün mü!”