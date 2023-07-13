Gençler Makedonya yolcusu
Girne Genç Sanat Severler Derneği 19 Temmuz’da etnikliklere katılmak üzere Makedonya’ya gidiyor.
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Girne Genç Sanat Severler Derneği 19 Temmuz’da etnikliklere katılmak üzere Makedonya’ya gidiyor.
Dernekten yapılan açıklamada yurt dışı ziyaretini kendi imkanlarıyla yapacakları belirtildi.
19-23 Temmuz’da Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak Folklor, dans ve müzik festivalinde Girne Genç Sanat Severler Derneği de yer alacak.
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