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Gençler Makedonya yolcusu

Gençler Makedonya yolcusu

Girne Genç Sanat Severler Derneği 19 Temmuz’da etnikliklere katılmak üzere Makedonya’ya gidiyor.

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Girne Genç Sanat Severler Derneği 19 Temmuz’da etnikliklere katılmak üzere Makedonya’ya gidiyor.

Dernekten yapılan açıklamada yurt dışı ziyaretini kendi imkanlarıyla yapacakları belirtildi.

19-23 Temmuz’da Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak Folklor, dans ve müzik festivalinde Girne Genç Sanat Severler Derneği de yer alacak.

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