Genç: “Sağlık sorunum var, mazeretliyim”
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumuna katılmayan Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadığını, ‘mazeretli’ olduğunu belirtti.
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Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumuna katılmayan Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadığını, ‘mazeretli’ olduğunu belirtti.
YENİDÜZEN’e konuşan Genç, “3 bağımsız vekil olarak, hükümete zaten desteğimiz yok. Bizler anayasal görevimizi yapıp, Meclis’e katılıyoruz” şeklinde konuştu.
Genç, atamalar nedeniyle hükümete destek vermediği iddialarını da yanıtladı, “Atamalar beni bağlamaz” dedi.
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Etiketler : meclis, mesut genç
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