Azınlık Hükümeti’nin ‘nisap sancısı’: Yeter sayı yok!

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, nisap sancısı çekiyor. Meclis Genel Kurulu ‘nisap yetersizliği’ nedeniyle toplanamadı. DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın izinli, Bağımsız Milletvekili Mesut Genç’in de ‘mazeretli’ olduğu birleşime nisap yetmedi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın Meclis’ten bir ay izin aldığı ifade edilirken, nisaba destek veren Bağımsız Milletvekillerinin de nisaba destek vermeyeceği iddia edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bağımsız Milletvekilleri Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu nisaba destek vermeye devam edeceklerini ifade ederken, bir diğer Bağımsız Milletvekili Mesut Genç ise ‘mazeretli’ gerekçesi ile nisap yoklamasına katılmadı.

Hüseyin Özgürgün’ün yokluğunda sayısı 24’te kalan UBP-DP-YDP Hükümeti, 3 Bağımsız Milletvekilinin desteği ile Meclis Genel Kurulu’nu açacak yeter sayıya ulaşabiliyordu.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın yokluğunda 26’ya düşen sayı, Bağımsız Milletvekillerinden birinin dahi katılmaması durumunda, Meclis Genel Kurulu’nun açılması için gerekli olan 26’ının altında kalıyor.

Öte yandan DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ‘yurt dışında’ olduğu, bugünden itibaren de Meclis’ten ‘1 ay izinli’ olduğu da Meclis Başkanlığı’ndan öğrenilen bilgiler arasında.

İlk denemede yeter sayıya ulaşılamayan Meclis Genel Kurulu'nda verilen 10 dakika aranın ardından ikinci denemede de nisap sağlanamadı, birleşim aynı gündemle 24 saat sonraya, yani yarına ertelendi.