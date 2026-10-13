Hasipoğlu, sendikanın taleplerine henüz yanıt vermedi

Recep DAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği ve usulsüz terfilere karşı başlattığı grev ve eylemler 9’uncu gününe girdi.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşerek taleplerini ileten El-Sen Yönetimi’ne henüz geri dönüş yapılmadı.

El-Sen Yönetimi, Grevin Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat ve Taahhüt Protokolü hazırlayarak Bakan Hasipoğlu’na iletmiş, protokolün imzalanması halinde grevi sona erdireceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda arabuluculuk rolünü üstlenen Hasipoğlu, KIB-TEK Yönetimi ile görüşerek sendikaya geri dönüş yapacağını ifade etmişti.

Sendika yönetimi de Bakan Hasipoğlu’ndan gelecek yanıt doğrultusunda grev ve eylem sürecini şekillendireceğini açıklamıştı. Ancak henüz geri dönüş yapılmaması ve sendikanın taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev ve eylemler bugün de devam ediyor.

El-Sen’in mücadelesine dün Belediye Emekçileri Sendikası (BES) de katılmıştı. Diğer sendikaların da yarından itibaren eylem sürecine dahil olması bekleniyor.