Ekinci: “TDP’nin Meclis’te olması özlenen bir tablodur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Aday Sıralama Kurultayı öncesinde hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. TDP’nin bilgisi, birikimi ve dürüstlüğüyle öne çıkan güçlü bir aday kadrosuyla 6 Aralık seçimlerine hazırlandığını belirten Ekinci, “Bu toplum uygulanabilir projeler, çalışan sistemler ve liyakat görmek istiyor. Bunları hayata geçirecek insanlardan da dürüstlük ve samimiyet bekliyor. Biz bu sorumluluğun bilinciyle hazırlanıyoruz” dedi.

“Bizim derdimiz makam, mevki değil; Memlekettir”

Aday kadrosunun oluşumunda liyakat, uzmanlık ve toplumsal sorumluluğu esas aldıklarını belirten Ekinci, farklı alanlarda kendini kanıtlamış isimlerle genç ve yeni yüzlerin TDP çatısı altında buluştuğunu söyledi.

Ekinci, “Kendi alanlarında uzman, çalışkan, dürüst ve sorumluluk almaktan çekinmeyen pırıl pırıl insanlarla yola çıkıyoruz. Her birinin bu ülkeye katacak bilgisi, deneyimi ve emeği var. Ülkenin sorunlarını bilen, çözüm üretmek için çalışmaya hazır insanları aynı amaç etrafında buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kadroyu bir araya getiren temel duygunun memleket sevgisi olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle devam etti:

“Bizim derdimiz makam, mevki değil; memlekettir. Topluma hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, kamusal hizmetleri iyileştirecek, adaleti ve fırsat eşitliğini güçlendirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun için uygulanabilir projeler kadar, o projeleri hayata geçirecek bilgiye, çalışma iradesine ve dürüst kadrolara da ihtiyaç var. Biz bu birikimle halkımızın karşısına çıkmaya hazırız.”

“TDP’nin Meclis’te olması özlenen bir tablodur”

TDP’nin temsil ettiği değerlerin ve siyasi duruşunun toplum açısından önemine dikkat çeken Ekinci, partinin Meclis’e dönüşünün taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

“TDP’nin Meclis’te olması özlenen bir tablodur. İnsanlar, haksızlık karşısında susmayacak, kamu kaynaklarına sahip çıkacak, toplumun hassasiyetlerini koruyacak bir ses görmek istiyor. Kendisini dinleyen, sorununu takip eden, verdiği sözün arkasında duran temsilciler bekliyor.

TDP tertemiz bir siyasi partidir. Bu temiz geçmişin sorumluluğunu taşıyoruz. İnsanların bize duyduğu güveni korumak, her adımda o güvene layık olmak zorundayız. Meclis’te sözümüzün de emeğimizin de merkezinde halkın yararı olacak. Yanlışın karşısında açıkça duracak, çözüm için bilgi ve önerilerimizle sorumluluk alacağız.”

“Adaylarımızın sıralamasını üyelerimiz belirleyecek”

Aday Sıralama Kurultayı’nın partinin demokratik işleyişinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ekinci, adayların sıralamasının üyelerin tercihleriyle şekilleneceğini vurguladı.

Ekinci, “18 Ekim’de topluma hizmet etmeye hazır olan kadromuz, üyelerimizin karşısına çıkacak. Üyelerimiz demokratik iradelerini ortaya koyacak ve adaylarımızın sıralamasını belirleyecek. Her arkadaşımızın birikimi, emeği ve katkısı bizim için değerlidir. Bu süreci dayanışma ve karşılıklı saygı içinde tamamlayarak seçim çalışmalarımıza daha güçlü biçimde devam edeceğiz” dedi.

“Bu kadroya ve bu emeğe güveniyorum”

Seçim hazırlıklarında örgütlerin, üyelerin ve gönüllülerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Ekinci, farklı kuşakların ortak emeğinin TDP’nin en güçlü dayanağı olduğunu söyledi.

Genel ve yerel seçimlerin aynı güne alınmasının ve seçimlere kısa süre kala yapılan düzenlemelerin yarattığı zorluklara da değinen Ekinci, hazırlıkların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ekinci, “Yıllardır bu geleneği omuzlayan yol arkadaşlarımızla bugün sorumluluk üstlenen gençlerimiz yan yana çalışıyor. Her gün zamanını, bilgisini ve emeğini bu mücadeleye katan insanlarımız var. Önümüze çıkan zorlukları dayanışmamızı büyüterek, daha fazla çalışarak aşıyoruz. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadroya ve birlikte ortaya koyduğumuz emeğe güveniyorum” dedi.

Ekinci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“18 Ekim’de belirleyeceğimiz listede halkımız; bilgisine güvenebileceği, dürüstlüğüne inanabileceği ve ihtiyaç duyduğunda yanında bulabileceği insanları görecek. Bizim için güven, halkın içinde kalarak, insanları dinleyerek ve verdiğimiz sözün sorumluluğunu taşıyarak kazanılır.

6 Aralık’a bu anlayışla hazırlanıyoruz. Bilgisiyle çözüm üreten, dürüstlüğüyle güven veren, topluma hizmet etmeye hazır pırıl pırıl bir kadroyla halkımızın karşısına çıkıyoruz.”