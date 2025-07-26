Genç Kadın Girişimci Hibe Desteği

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Kendi işinin patronu olmak isteyen genç kadın girişimciler için 2025 yılı birçok destek ve teşvikle dolu geliyor. Özellikle devlet destekli hibe programları, kadın girişimcilerin iş dünyasına daha sağlam adımlarla atmasını sağlıyor. Bu yazıda, genç kadın girişimcilere özel hibe desteklerinin kapsamını, başvuru şartlarını ve en çok merak edilen noktaları ele alıyoruz.

Genç Kadın Girişimcilere Sağlanan Destek Türleri

Türkiye’de genç kadın girişimcilere yönelik sunulan desteklerin büyük bölümü KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve kalkınma ajansları tarafından sağlanır. Bu destekler arasında:

Kuruluş desteği

Eğitim ve danışmanlık desteği

Makine, teçhizat ve yazılım desteği

Kira ve personel destekleri

Hibe ve düşük faizli krediler

KOSGEB’in sunduğu kadın girişimci destekleri, genç kadın girişimciler için ayrıcalıklı oranlar ve özel değerlendirme süreçleri sunar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genç kadın girişimci hibe desteğinden faydalanabilmek için genellikle şu kriterler aranır:

18-35 yaş arasında olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

KOSGEB Girişimcilik Eğitim Programı’nı tamamlamak

Yeni bir iş kurmuş olmak veya kurmayı planlamak

Başvuru yapılacak kurumun sistemine kayıtlı olmak

Destek alınacak sektörün KOSGEB destek kapsamına dahil olması

Detaylı başvuru rehberi için genç girişimci desteği içeriğine göz atabilirsiniz.

Hangi Sektörlerde Destek Alınabilir?

Kadın girişimciler; e-ticaretten hizmet sektörüne, yazılımdan tarım ve gıdaya kadar birçok alanda destek alabiliyor. İleri teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı iş fikirleri ise daha avantajlı değerlendirme puanları ile öne çıkıyor.

Şirket Kurmak Zorunlu mu?

Evet. Hibe desteklerinden faydalanabilmek için şahıs ya da sermaye şirketi kurmuş olmak gerekiyor. Şirket kurulum süreci ile ilgili tüm adımlara şirket nasıl kurulur rehberinden ulaşabilirsiniz.

Mükellef ile Kuruluş Sürecinizi Kolaylaştırın

Desteklerden yararlanmak için şirket kurulum süreci sizi zorluyorsa, Mükellef sizin için bu süreci dijitalleştirerek birkaç adımda tamamlamanızı sağlar.

Online platform üzerinden başvuru yaparak şirketinizi hızlıca kurabilir, vergi dairesi işlemleri, e-fatura, e-arşiv gibi tüm detayları zahmetsizce halledebilirsiniz. Genç kadın girişimciler için özel danışmanlık hizmeti de sunan Mükellef, işinizi büyütürken daima yanınızda.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Genç kadın girişimci hibe desteği ne kadar?

KOSGEB kapsamında genç kadın girişimcilere verilen hibe miktarı 375.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Başvuru sırasında şirket kurmuş olmak şart mı?

Evet. Destekten faydalanabilmek için şirketin kurulmuş olması gerekir.

Evde yapılan işler için de destek alınabilir mi?

Evet. Evde yapılan üretim veya dijital işler için de KOSGEB ve benzeri kurumlardan destek alınabilir.