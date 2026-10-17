"Genç girişimcileri destekleyen ve vergi adaletini sağlayan bir ekonomik model kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Liberal Demokrasi Hareketi’nin (LDH) düzenlediği “Politik Sohbetler” programına katılarak CTP’nin yeni döneme ilişkin politikalarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Gençlerin sorularını yanıtlayan İncirli, “Gençlerin üretime katılmasını ve üretimde kalmasını destekleyeceğiz. Gençlerin üretime katıldığı, emeğinin karşılığını alabildiği ve kendi geleceklerini kendi ülkelerinde kurabildiği bir düzen için çalışacağız” dedi.

LDH heyetinin katılımıyla gerçekleştirilen sohbetin moderatörlüğünü LDH Siyasi İlişkiler Sekreteri Hakkı Çinkılıç üstlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sohbette İncirli, soruları yanıtlayarak CTP’nin yönetim anlayışını ve hazırlıklarını anlattı.

İncirli: Esas sorulması gereken soru ‘bu borç nasıl oluşturuldu?’

Ekonomi, maliye ve kamu yönetiminin ele alındığı programda İncirli, mevcut bütçe yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ülkenin ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Devralmayı öngördükleri bütçede yaklaşık 1 milyar dolarlık borç bulunduğunu belirten İncirli, “Buradaki esas soru, bu borcun nasıl oluşturulduğudur” dedi. CTP’nin ekonomik yol haritasını aktaran İncirli, borçların yeniden yapılandırılması, vadelerinin uzatılması ve yeni borç yükü oluşturulmadan ödenebilir hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. İncirli, bütçe sorunlarının çözümünde yurttaşların haklarının budanmasını esas alan bir yaklaşım benimsemeyeceklerini vurguladı. İncirli, kamu düzenindeki bozulmaya da işaret ederek “Liyakatsiz işe alımlar, fırsat eşitsizliği ve gençlerin ancak bir siyasi partiye yakın olmaları halinde işe girebilecekleri algısı, mücadele edeceğimiz ilk konular arasında olacak. Biz kamuda verimliliği önümüze koyacağız” dedi. İncirli, işe alımlarla ilgili “Size sözümüz şudur: Kamu hizmetlerinde verimliliği artıracağız, bürokrasiyi sadeleştireceğiz ve verilen hizmetin kalitesini yükselteceğiz. Kamu hizmetlerini mutlaka liyakate dayalı sürdüreceğiz ve denetleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Genç girişimcileri destekleyeceğiz”

CTP’nin ekonomik modelinin üretime dayalı olduğunu vurgulayan İncirli, mal ve hizmet üretimini artırmayı, ithalat ve ihracat arasındaki dengesizliği azaltmayı hedeflediklerini söyledi. “Üretimin her türlüsüne kuracağımız hükümetin desteği olacaktır” diyen İncirli, ekonomik kalkınmanın yalnızca teşviklerle sağlanamayacağını, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, dijitalleşme ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Genç girişimcilerin iş kurmalarının yanı sıra kurdukları işletmeleri sürdürebilmelerinin de önemli olduğunu ifade eden İncirli, yeni girişimlere hedef odaklı destekler sağlayacaklarını söyledi. Vergi sistemindeki adaletsizliklere de değinen İncirli, “Vergide adaletli olacağız” diyerek işletmelere siyasi yakınlıklarına göre farklı muamele yapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Kıbrıs sorununun çözümü gençlerin dünyayla bütünleşmesi açısından büyük önem taşıyor”

Kıbrıs sorununa ilişkin soruları da yanıtlayan İncirli, mevcut çözümsüzlüğün özellikle gençlerin geleceğini olumsuz etkilediğini belirtti. Gençlerin seyahat özgürlüğü, eğitim olanakları, uluslararası fonlara erişim ve iş kurma fırsatları bakımından önemli kayıplar yaşadığını söyleyen İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün gençlerin dünyayla bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çözüm yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden İncirli, CTP’nin Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki iradesinin net olduğunu vurguladı.

“Denizcilik faaliyetlerinde denetim mekanizmasını yeniden kuracağız”

Sıla Usar İncirli, Filo Jet faciasının ardından denizcilik ve liman güvenliğine ilişkin soruları da yanıtlayarak yaşananların denetim mekanizmalarındaki ciddi eksiklikleri ortaya çıkardığını belirtti. Deniz taşımacılığının bir ada ülkesi için stratejik önem taşıdığını vurgulayan İncirli, liman işletmeciliği ile denizcilik faaliyetlerinin denetimini birbirinden ayırmayı planladıklarını söyledi. İncirli, “Ayrı bir denizcilik dairesi kuracağız, denizcilik otoritesi kuracağız. Onlar bu denetimleri yapacak” ifadelerini kullandı. Denetimlerin siyasi ve ticari baskılardan uzak yürütülmesi gerektiğini belirten İncirli, denizcilik ve havacılık güvenliğinin yanı sıra okul taşımacılığı, enerji arz güvenliği, su ve gıda güvenliğini de göreve geldiklerinde öncelikle ele alacakları konular arasında sıraladı.

“KIB-TEK’te bakım ve onarımları hızlandıracak, yatırımları planlayacağız”

Enerji politikalarına da değinen İncirli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) uzun süredir ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılmadığını ve kurumun ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Elektrik üretiminde kullanılan yakıtın kalitesi, ihale süreçleri ve santrallerin bakım eksikliklerine dikkat çeken İncirli, mevcut üretim kapasitesinin verimli kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. “Var olanların bakım ve onarımlarını hızlıca yaparak oradaki verimliliği artıracağız” diyen İncirli, yakıt alımlarının şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmasıyla yeni yatırımlara kaynak yaratacaklarını belirtti. Yenilenebilir enerjiye geçişin önemini de vurgulayan İncirli, güneş enerjisi, enerji depolama sistemleri ve şebekenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Enerji politikalarının yalnızca elektrik üretimini değil, çevre ve halk sağlığını da gözetmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İlaç takip sistemini göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kuracağız”

İncirli, sağlık hizmetlerine ilişkin sorulara ilişkin ise ilaçlara erişimde yaşanan sorunların ve stok takibindeki eksikliklerin giderilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. “İlaç takip sistemini kuracağız” diyen İncirli, kritik ilaç eksikliklerinin hızla tamamlanacağını ve ilaçların son kullanma tarihleri ile stok durumlarının düzenli olarak takip edileceğini belirtti. Sağlık sistemini aşamalı olarak iyileştireceklerini belirten İncirli, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesini ve hastanelerdeki yoğunluğun azaltılmasını amaçladıklarını aktardı. İncirli ayrıca düzenli kan bağışının teşvik edilmesi, yurttaşların bilinçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kurumsal bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık alanında kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken İncirli, ilaç alımlarında şeffaflık ve denetimin güçlendirileceğini ifade etti.

“Gençlerin üretime katılmasını ve üretimde kalmasını destekleyeceğiz”

Tarım ve hayvancılık politikalarına ilişkin değerlendirmelerinde, gençlerin üretime katılmasının ve üretimi sürdürebilmesinin önemine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, genç üreticilerin önünü açacak, üretim maliyetlerini düşürecek ve yerli üretimi güçlendirecek politikaları hayata geçireceklerini söyledi. “Biz planlı tarıma geçeceğiz, planlı hayvansal üretime geçeceğiz” diyen İncirli, doğru planlama için öncelikle nüfus sayımı yapılması gerektiğini dile getirdi. Gençlerin tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir bir geçim kaynağı olarak görebilmeleri gerektiğine işaret eden İncirli, üreticilerin karşı karşıya kaldığı yüksek girdi maliyetlerinin düşürülmesinin ve üretimin ekonomik karşılığını bulmasının önemini vurguladı. İncirli, “Gençlerin üretime katılmasını ve üretimde kalmasını destekleyeceğiz. Gençlerin üretime katıldığı, emeğinin karşılığını alabildiği ve kendi geleceklerini kendi ülkelerinde kurabildiği bir düzen için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kurumsal iş birliği temelinde sürdüreceğiz”

İncirli son olarak Türkiye ile ilişkiler konusunda yöneltilen soruyu yanıtladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve sağlıklı bir zeminde sürdürülmesinin önemine işaret eden İncirli, ilişkilerin kişisel bağlantılara değil, kurumsal iş birliğine dayanması gerektiğini belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kurumsal iş birliği temelinde sürdüreceğiz. Türkiye ile doğrudan diyalog, karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde çalışacağız” dedi.

