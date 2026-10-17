Çağıner Vakfı’ndan eğitim bursu

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, merhum diş hekimi Berna Ahmetraşit’in anısını yaşatmak ve genç diş hekimlerinin eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla her yıl başarılı bir diş hekimliği öğrencisine burs verme kararı aldı.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk bursun sahibi, başarılı diş hekimliği öğrencisi Sude Göktürk oldu.

Burs vesilesiyle düzenlenen toplantıda, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Vakıf İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören, Vakıf temsilcileri, merhum Berna Ahmetraşit’in kızı Zeynep Ahmetraşit ile bursiyer Sude Göktürk ve ailesi bir araya geldi.



Toplantıda, Berna Ahmetraşit’in yaşamı, mesleki başarıları ve geride bıraktığı değerler anılırken, onun adını taşıyan bursun genç diş hekimlerinin eğitimine katkı sağlamasının önemi vurgulandı.

Dr. Berna Ahmetraşit Diş Hekimliği Bursu’nun, yalnızca başarılı bir öğrencinin eğitimine katkı sunmayı değil, aynı zamanda Ahmetraşit’in mesleğine duyduğu sevgi, öğrenme azmi, disiplin ve insanlara hizmet anlayışını gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı kaydedildi.