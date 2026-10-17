Lokmacı’da kuzeye geçiş kuyruğu
Lefkoşa’daki Lokmacı Barikatı’nda, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.
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Lefkoşa’daki Lokmacı Barikatı’nda, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.
Hafta sonu tatilinin yaşandığı bugün, Lokmacı’da kuzeye geçişlerde yoğunluk dikkat çekti.
Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek isteyen çok sayıda kişi, geçiş işlemleri için sırada bekledi.
Özellikle hafta sonları yaya geçişlerinin yoğun olduğu Lokmacı Barikatı’nda oluşan kuyruk, bölgede kalabalık görüntülere neden oldu.
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Etiketler : güney, kuzey, lokmacı geçiş noktası