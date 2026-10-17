İlkan Varol, Ombudsman raporunu Erhürman’a sundu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 41'inci Dönem Raporunu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sundu.

Ombudsman Yasası uyarınca hazırlanan rapor birinci altı aylık dönem olan 1 Ocak - 30 Haziran 2026'yı kapsıyor.

Ombudsmandan verilen bilgiye göre kabulde konuşan İlkan Varol, raporun içeriğiyle ile ilgili Erhürman'a bilgi verdi.

Buna göre, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 (birinci altı aylık) dönemde soruşturması tamamlanarak yayınlanan rapor sayısı 6. Yapılan şikayet/başvuru sayısı 21, başlatılan soruşturma süresinde idarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi nedeniyle geri çekilen şikayet sayısı 2.

Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, şikayetleri yasa tahtında kabul edilmeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek ve/veya idare ile temas sağlanarak yardımcı olunan vatandaş sayısı 21. Ombudsman Yasası tahtında ilgili makama iletilen şikayet sayısı 2.