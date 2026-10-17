Faika Kavasoğulları için acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bulunan Faika Kavasoğulları (Arsal) için acil 0 Rh pozitif kan aranıyor.

Kavasoğulları’nın yakını tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, kan ihtiyacının yeniden ortaya çıktığı belirtilerek vatandaşlara bağış çağrısında bulunuldu.

Kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Talasemi Merkezi’ne her gün 08.30-20.00 saatleri arasında Faika Kavasoğulları (Arsal) adına başvurabileceği belirtildi.

Paylaşımda, bağışçıların 18-65 yaş arasında olması, son bir yıl içerisinde cerrahi işlem geçirmemiş ve dövme yaptırmamış olması, ayrıca aktif enfeksiyonlu hastalığının bulunmaması gerektiği ifade edildi.

Aile, kan bağışı yapabilecek kişilere ve çağrının daha fazla kişiye ulaşması için paylaşımda bulunacak vatandaşlara destek çağrısı yaptı.