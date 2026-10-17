“19 maddelik öneri belgesini almadım”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Politis gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in “19 maddelik fikirlerinin" yer aldığı metni ne doğrudan ne de dolaylı (BM aracılığıyla) almadığını açıkladı.

Politis, Erhürman'ın röportajını yarın ve pazartesi günü yayımlayacağını duyurdu.

Bunun Tufan Erhürman’ın güney medyasına verdiği ilk röportaj olduğunu vurgulayan gazete, öne çıkardığı bölümden bir özeti, “19 Öneri Belgesini Almadım… Tufan Erhürman’ın Özel Röportajı Yarın ve Pazartesi Günü Politis’te” başlığıyla bugünkü sayısında aktardı.

Gazete Erhürman’ın “Kıbrıs sorununun gidişatına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntünün ana yönlerini sorgulayarak kapalı kapılar ardında konuşulanlarla ilgili kendi anlatısını ortaya koyduğunu” kaydetti.

Politis, Erhürman'ın “Maraş ile ilgili öneriyi ilk başta kabul etti, Ankara’nın müdahalesi üzerine reddetti” iddiasını kesin bir dille yalanladığını, Rum tarafının sunduğu 4 metodoloji maddesinden hiçbirine henüz cevap vermediğini söylediğini yazdı.

Gazete yarın ve pazartesi günkü sayılarında aktaracağı röportajın taslağında “Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık hakkında ne diyor? Neden garantiler sistemine bağlanmasını reddediyor? Tek bir yeni geçiş noktasının bile açılmamasından kimi sorumlu tutuyor ve hangi alternatif öneriler sunduğunu savunuyor?” ifadelerini paylaştı.

Gazete, "Görev süresi dolmak üzere olan BM Genel Sekreteri’nin önerilerine odaklanılmasını istiyor ve uyarıyor: ‘Daha çok öneri sunanın kazanacağı bir yarış içinde değiliz!’" ifadesiyle Erhürman'ın açıklamasını aktardı.