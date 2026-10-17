Türkmenköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu
Türkmenköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.
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Türkmenköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin dün saat 13.30’da Türkmenköy’de gerçekleştirdiği operasyonda, S.M.’nin (E-28) tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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