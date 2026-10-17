62 yaşındaki Aytaç Hızlı yaşamını yitirdi

Gemikonağı’nda sakin 61 yaşındaki Aytaç Hızlı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece evinde aniden rahatsızlanan Aytaç Hızlı, ambulansla Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hızlı’nın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “şeker hastalığı, hiper tansiyon ve kalp rahatsızlığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.