Kıbrıs Türk Barolar Birliği Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi ile Gençlik Federasyonu Gençlik Politikaları Komisyonu tarafından, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) katkılarıyla “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda BAÜ ile Barolar Birliği arasında bir protokol de imzalandı. Protokol kapsamında, baro üyelerine BAÜ’de eğitim indirimi sağlanacağı ve müşterek eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği duyuruldu.

Barolar Birliği'nden verilen bilgiye göre, çalıştay sonucunda elde edilen sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.