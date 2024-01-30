“Gemiye gizlenerek kaçtı”

Mahkeme emrine riayet etmeyip Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yapan ve dönüşünde Ercan Havaalanında yakalanan S.D. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 12 Eylül 2022 tarihinde S.D.’nin evinde yapılan aramada hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde bir adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunduğunu anımsattı.

Polis, tutuklanan zanlının yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ispat-ı vücut yapma, nakit ve kefil kefaletiyle serbest bırakıldığını söyledi.

Polis memuru, yurt dışına çıkışı yasak olan zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde Ercan Havaalanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis tutuklanan zanlının ifadesinde 2023 yılı ekim ayında Girne Turizm Limanında bir gemiye gizlenerek çıkış yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, yurtdışına çıkış yasağına uymayan zanlının ayrıca teminata bağlandıktan sonra polise gidip, ispat yükümlülüğünü de yerine getirmediğini ve mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.