Gemikonağı'nda trafik kazası...

Gemikonağı'nda bu gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 21.00 raddelerindeki kaza, Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi'nde oldu . FP 289 plakalı salon aracı ile 178 mlgr alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden Halil İbrahim Kurtoğlu (E-43), gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında bulunan Şht. Necdet Levent Caddesi kavşağına geldiği zaman karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafa dönmesi sonucu o sırada karşı yönden gelip batı istikametine seyreden Umair Zahid (E-24) yönetimindeki UU 657 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Umair Zahid 'in tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde halen sürüyor.

Kazaya yol açan FP 289 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim Kurtoğlu polis tarafından tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.