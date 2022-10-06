Gemikonağı’nda bir evin mutfağı yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemikonağı’nda, Lefke Avrupa Üniversitesi yolu üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında dün muhtemelen fırına gelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucunda ise mutfak içerisindeki fırın, gazocağı ve mutfak dolaplarının yanarak zarar gördüğü belirtildi.