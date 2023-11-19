Gemikonağı’nda adam kaçırma, darp ve soygun: 2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor
Gemikonağı’nda bir kişi kaçırılıp, darp edildi ve parası alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi tutukladı, 1 kişi de aranıyor.
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Gemikonağı’nda bir kişi kaçırılıp, darp edildi ve parası alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi tutukladı, 1 kişi de aranıyor.
Polisten verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda 17 Kasım’da A.H.(E-28), N.A.K.(E-22) ve A.A.B.(E-24), kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.A.'yı (E-22) arabayla kaçırıp darp ettikten sonra cep telefonu ve içerisinde 400 Dolar ile 300 TL nakit para bulunan cüzdanını aldı.
Polis N.A.K. ile A.A.B.’i tutukladı, A.H. ise aranıyor.
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Etiketler : polis, soygun, Gemikonağı, dar