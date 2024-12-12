Gemikonağı-Yedidalga arasına otokorkuluk çakımı yapılıyor

Gemikonağı ile Yedidalga arasındaki sahil şeridinin güvenliğini artırmak için tamamlanan otokorkuluk ihalesi kapsamında çalışmalara başlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, aşırı sürat ve benzer sebepler nedeniyle geçmişte can kaybıyla sonuçlanan kazalar yaşandığını belirterek, özellikle yayalar için oluşan riski ortadan kaldırmak için otokorkuluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kafaoğlu, dün başlayan otokorkuluk çakım çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini de bildirdi.