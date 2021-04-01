Gemikonağı Kooperatif Merkez Bankası’nda Covid-19 alarmı!
1 çalışan pozitif, çok sayıda temaslı olduğu düşünülüyor
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Lefke Bölgesi’nde bulunan Gemikonağı Kooperatif Merkez Bankası’nda bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Dün maaş ödemeleri nedeniyle yoğunluğun da yaşandığı bankadaki ‘Covid-19 pozitif’ tespiti, tedirginlik yarattı.
Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, söz konusu bankanın kapatıldığını ve gerekli ilaçlamalar yapıldığını söyledi.
Öte yandan bankada maaş ödemeleri yapılmasından dolayı çok sayıda temaslı olabileceği düşünülüyor.
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Etiketler : Gemikonağı, corona