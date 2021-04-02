Banka çalışanının temaslıları negatif, Lefke’de random PCR talebi

Lefke Bölgesi’nde bulunan Gemikonağı Kooperatif Merkez Bankası’nda bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla bölgede yaklaşık 10 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınan kişilerin testi pozitif çıkan vakanın iş arkadaşları ile ailesinden olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, dün söz konusu temaslılara yapılan ilk PCR testlerinin tümünün de Negatif olduğu belirtti. Bölgede Pazartesi random PCR testleri yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ifade etti.

Kaya, söz konusu bankanın kapatıldığını ve gerekli ilaçlamalar yapıldığını, yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Maaş ödemeleri nedeniyle önceki gün yoğunluğun da yaşandığı bankadaki ‘Covid-19 pozitif’ tespiti, tedirginlik yaratmış, çok sayıda temaslı olabileceği ifade edilmişti.