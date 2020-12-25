Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda pandemiyle ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, basın açıklamasında, yüz yüze eğitimi her zaman savunduklarını ifade ederek, “Gelinen nokta, okulların kapanma noktasıdır” dedi.

Vakaların çıkması ile tüm taleplerinin bakanlık tarafından olumsuz karşılandığını ifade eden Gökçebel, “Covid 19 pozitif öğrencimizin ailesinde de pozitif vaka olduğu halde temaslı olduğu tespit edilmemiş, edilmiş olsa bile bizlere önceden bildirilmemiş, en önemlisi ise temaslı bir potansiyel virüs taşıyıcısı, zorunlu karantinaya alınmamış toplumdan izole edilmemiştir. Vaka tespit edildikten sonra, dezenfeksiyon ve temaslı takibinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için okulun geçici süreliğine kapatılması bakanlık tarafından kabul edilmemiştir” dedi.

“Temaslı öğretmenler idari izinli sayılmadı”

Okulda çıkan pozitif vaka sonrası öğretmenlerin idari izinli sayılmadığını ve kendi imkânları ile ‘izole’ olmaya devam ettiklerini belirten Gökçebel, “Özel okullar ve diğer devlet okullarında, çıkan vakalara bağlı olarak öğrenci ve öğretmenler 14 gün karantinaya alınırken bu uygulamalar neden LTL’de yapılmamaktadır?. 23 Aralık Çarşamba günü 170, 24 Aralık Perşembe günü ise 490 olması gerekirken sadece 120 öğrenci gelmiştir. Bakanlığın gerekli önlemleri almamasından dolayı aileler tedirgin ve çocuklarını okula göndermemektedirler. Yaratılan kaos ve güvensizlik ortamında sınıflardaki öğrenci sayılarının yetersiz olması dolayısıyla dersler yapılamamış buna rağmen bakanlık öğretmenlerimize sınıfta iki kişi olsa bile derslerin yapılması yönünde hala bugün baskı yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Okulun tek bir grubuna test yapıldı…

Gökçebel’in ardından, tüm Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenleri adına bir açıklama yapan Çağıl Ener ise, LTL’de yaşanan sorunların, tüm okullar için geçerli olduğuna dikkat çekerek, Eğitim Bakanlığı’nın tüm sorumlulukları okul idarelerine yüklediğini kaydetti.

Lefkoşa Türk Lisesine adanın 32 farklı noktasından toplam 975 öğrenci geldiğini ifade eden Ener, okulda 99 öğretmen olduğunu söyledi.

Okulda random testlerin ise sadece bir gruba bir kez yapıldığını ifade eden Ener, “Bugün mesai bitimine kadar taleplerimiz gerçekleştirilmediği takdirde tüm öğretmenlerimiz ve idari kadromuz ile birlikte sendikamızın çatısı altında gerekirse tüm meslektaşlarımızla birlikte 28 Aralık Pazartesinden itibaren sürecin takipçisi olacağımızı veya gerektiği noktada eylemlilik süreci başlatabileceğimizi bildiririz.