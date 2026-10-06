Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grev ve eylemine destek verdi.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde eylemlerini sürdüren KIB-TEK emekçilerini ziyaret eden Birlik Yönetim Kurulu, El-Sen’in mücadelesinde yanlarında olduklarını açıkladı. Eylem alanında ortak basın açıklaması da yapıldı.

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Kurumlar yabancı sermayeye peşkeş çekilmek isteniyor”

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, El-Sen’in mücadelesini desteklediklerini belirterek, “Hayvancılar Birliği olarak kendilerine destek için buradayız” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un daha önce Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Onalt, Uzun’un görev dönemine ilişkin iddialarda bulundu.

Onalt, TÜK’te yapıldığını öne sürdüğü yolsuzluk ve usulsüzlüklerin geçmiş yıllarda belgeleriyle Mali Polis’e verildiğini belirterek, “Hiçbir soruşturma yapılmadı herhalde. Bunun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Kurumlara sahip çıkılması çağrısında bulunan Onalt, “Bu kurumlar yabancı sermayeye peşkeş çekilmek isteniyor. Bizim insanımız cebine ne gireceğinin hesabını yapıyor. Gelin, bu kurumlara sahip çıkın” dedi.

TÜK’te de benzer uygulamaların yaşandığını savunan Onalt, “Ayda 250 bin TL dozer parası veriliyor. Bu kadar yolsuzluğun olduğu memlekette yaşamaktan utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümeti de eleştiren Onalt, “Bu hükümet bize senelerdir huzur yüzü göstermedi. Biz bu topraklara sahip çıkmak istiyoruz. Seçim yasaklarına bu kadar rant olamaz” dedi.

Onalt, Hayvancılar Birliği olarak El-Sen’in her türlü mücadelesinin yanında olacaklarını söyledi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“İki örgüt sonuna kadar birlikte olacak”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise Hayvancılar Birliği’ne toplum adına teşekkür ederek, iki örgütün eylemlerde ortak hareket etme kararı aldığını söyledi.

Tuğcu, “El-Sen ve Hayvancılar Birliği her eyleme ortak destek kararı alınmıştı. Bugün de yanımızdadırlar” dedi.

Ülkedeki farklı birlik ve sendikaların aynı sorunlardan şikâyet ettiğine dikkat çeken Tuğcu, “Her birlik ve sendika aynı sorunlardan şikâyet ediyorsa, biz suç değiliz” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, düzenin değişmesi için verilen mücadelede El-Sen ve Hayvancılar Birliği’nin birlikte hareket edeceğini belirterek, “Bu iki örgüt sonuna kadar birlikte olacak” dedi.