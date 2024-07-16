Geleneksel köy evi mimarisinde yatırım

AKOL Global, “Karpaz Peninsula-2” projesinin tanıtımını yaptı.

Karpaz bölgesinin doğasına ve dokusuna uygun hazırlandığını açıklanan “Peninsula 2” projesinin tanıtım etkinliği projenin gerçekleştirileceği alanda, otantik bir ortamda gerçekleşti.



Rhythm Of The Dance ekibinin dans gösterisi sunduğu tanıtım etkinliğinde, davetlilere Kıbrıs mutfağından lezzetler ikram edildi, Grup Otantik de Kıbrıs ezgilerinden oluşan repertuarıyla sahne aldı.

Etkinlikte, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile AKOL Global Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal konuşma yaptı.

Bakırcı: Doğayı bozmadan, insanlara yaşam alanı sağladınız

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Karpaz bölgesinin kültürüne, doğasına ve güzelliklerine dikkat çekerek doğayı bozmadan ama insanlara da yaşam alanı sağlayarak projeler tasarlayan AKOL’e teşekkür etti. Bakırcı, Karpaz bölgesinin gelişirken, doğasının bozulmamasını istediklerinin ve buna çok dikkat ettiklerinin altını çizerek yapılan yatırımların bölgeye katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Şanal: Karpaz’ın doğasını koruyarak projeler üretiyoruz

AKOL Global Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal, Karpaz bölgesinin Kıbrıs halkı için önemine ve değerine işaret ederek inşaat sektörü için de ciddi bir yatırım ortamı olduğuna değindi.

AKOL Global’in şu anda 14 şantiyesi olduğunu belirten Şanal, bu projelerin her birinin değerli olduğunu ancak Karpaz adasının gelişimine katkı sağlayan projelerinin çok ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren Karpaz’a çeşitli vesilelerle geldiğini, bu bölgeye yatırım yapma şansı yakaladığı için de mutlu olduğunu ifade eden Şanal, eski ve yeni belediye başkanlarına proje sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Eski Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un başlattığı desteği, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’nın devam ettirdiğine değinen Şanal, “Güzel işlere imza attık. Karpaz’ın gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlamak, bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor” dedi.

Şanal, Karpaz bölgesine yatırım yaparken doğasını ve florasını bozmadan bir proje yaratmak istediklerini ve planların bu şekilde geliştirildiğini ifade ederek bölgeye geleneksel Kıbrıs evleri yapma kararı alındığını, ilk olarak “Peninsula 1” projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Aynı ruhla “Peninsula 2” projesinin start aldığını belirten Şanal, yine doğal güzelliğini bozmadan, yeşili koruyarak bir proje hayata geçirileceğini ifade etti. Şanal, bölge iklimine uygun projenin kısa sürede temellerinin atılacağını söyleyerek proje alanı içerisindeki yeşile hiçbir zarar vermediklerini, koruduklarını hatta her evin bahçesine ve ortak alanlara da narenciye ağaçları dikileceğini belirtti.

“Karpaz Peninsula 2” projesi

“Karpaz Peninsula projesiyle geleneksel mimari Dipkarpaz’da modern yaşamla buluşuyor” görüşüne yer verilen tanıtımda, her detayı özenle tasarlanan 16 evin Kıbrıs sakinliğini yansıttığı belirtildi.

Karpaz Peninsula projesi 115 metrekarelik 2 oda 1 salon yaşam alanı, keyifli zaman geçirebileceğiniz geniş teraslar sağlıyor.