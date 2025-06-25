Geleneksel İskele Festivali cuma günü başlıyor. Festival 10 gün sürecek.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, festival komitesinde yer alan meclis üyeleri ve festival paydaşlarıyla birlikte festivalle ilgili basın toplantısı düzenledi. Sadıkoğlu, İskele Grand Sapphire Resort’taki basın toplantısında 10 gün sürecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

Sadıkoğlu: “10 gün sürecek festivalimiz, karnaval havasında geçecek”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği basın toplantısındaki konuşmasında, Geleneksel İskele Festivali’nin karnaval havasında geçeceğini söyledi. Festival kapsamında verilecek konserlere de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, festivaldeki tüm konserlerin halk konseri olduğunu vurguladı, girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halkı davet etti. Sadıkoğlu, 7’den 70’e, yerli ve yabancı herkesin, festivalden keyif alabilmesi için en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünün altını çizdi.

Konserler

Festival süresince yapılacak konserler ve Çocuk Şöleni ile ilgili konuşan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de 27 Haziran gecesi saat 22.00’da Mor ve Ötesi’nin, 2 Temmuz Çarşamba gecesi saat 22.00’da Levent Yüksel’in, 3 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.30’da Ali Alkurt’un, festivalin finali olan 6 Temmuz Pazar günü ise Sıla’nın sahne alacağını belirtti.

Etkinlikler…

Çocuk Şöleni 2 Temmuz Çarşamba saat 19.00’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival çerçevesinde 28. İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de düzenlenecek. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak halk dansları festivalinde 28 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te tanıtım gösterileri yapılacak. 29 Haziran Pazar günü 21.00’de Geleneksel Kostüm Defilesi ve Bay/Bayan Festival Güzeli Seçimi gerçekleşecek. İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gala gecesi ise 1 Temmuz Salı saat 21.00’de yapılacak.

Festival bünyesinde Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi 30 Haziran Pazartesi saat 19.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde; Grup Otantik konseri saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde; Yabancılar Gecesi 4 Temmuz Cuma saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde; Karadenizliler Gecesi ve Ali Alkurt konseri 3 Temmuz Perşembe saat 21.30’da; Larnakalılar Gecesi 5 Temmuz Cumartesi 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Benon Dervişler Bisiklet Yarışması 29 Haziran Pazar günü İskele Ecevit Meydanı’nda saat 17.00’de; Tenis Turnuvası İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 29 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında; Resul Erol anısına düzenlenecek Sokak Basketbol Şöleni İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 3 Temmuz’da yapılacak.

Festival süresince ayrıca, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması, İskele Rallisi, Darts Yarışması, Okçuluk Yarışması, Satranç Turnuvası, Oltayla Balık Avlama Yarışması, Futbol Turnuvası ve benzeri etkinlikler de düzenlenecek.

Festivalin son günü 6 Temmuz Pazar’da İskele Ecevit Meydanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Tahalassemia Derneği’nin iş birliğinde kan bağışı kampanyası yapılacak.