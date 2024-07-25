Geleneksel heyecan başlıyor

YENİDÜZEN Gazetesi tarafından bu yıl 25’incisi gerçekleştirilecek olan Yılın Spor Ödülleri için hazırlıklar başladı. Yıllardır ülke sporuna ve sporcusuna büyük motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da birincileri siz okuyucularımız belirleyecek.

Aday belirleme toplantısı yapıldı

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan YENİDÜZEN Yılın Spor Ödülleri’nde adayların belirlenmesi için toplantı gerçekleştirildi. YENİDÜZEN Spor Servisi bünyesinde yer alan spor yazarlarının yer aldığı toplantıda beş farklı kategori için aday çalışması yapıldı.

Birincileri yine siz belirleyeceksiniz

Yılın Spor Ödülleri’nde her yıl olduğu gibi beş kategoride 25 isim yer alacak. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alacak beşer isim arasında en fazla oyu alacak olan isim birinci olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız duyurulacak süre içerisinde kullanacakları kupon ve SMS oyları ile birincileri belirleyecek. Ayrıca oylamaya dahil edilmeden yıl içerisinde başarılı olan isimlere de özel ödül takdimi yapılacak.

Detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak

25. YENİDÜZEN Yılın Spor Ödülleri’nde belirlenen adaylar ilerleyen günlerde açıklanacak. Ayrıca oylama süreci ve oy kullanma detayları da ilerleyen günlerde siz okuyucularımıza aktarılacak. Geçtiğimiz yıllarda üç ay olan oylama süreci, bu yıl daha kısa bir sürede gerçekleştirilecek.