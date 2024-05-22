Geleneksel 15. Zerdali Festivali 24-25 Mayıs’ta  Esentepe’de gerçekleşiyor

Çatalköy -Esentepe Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel 15. Zerdali Festivali 24-25 Mayıs tarihleri arasında Esentepe Festival Alanında gerçekleştirilecek.

Çatalköy -Esentepe Belediyesi Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin kültürel mirsımızı ve geleneksel değerlerimizi ön plana aktaran marka değeri yüksek bir festival olduğunu ve bununla birlikte yapılan açıklamada festival süresince geleneksel el sanatları, kültürel değerlerimiz ve zerdali ve zerdaliden üretilmiş ürünlerle halkımızı buluşturacağız.

Festival kapsamında ayrıca; 24 Mayıs Cuma akşamı Halk Dansları gösterileri, Retro Çalgıcıları konseri ve Grup Otantik sahne alacak.

25 Mayıs Cumartesi akşamı ise saat 20:00'de Nostaljik Kıyafetler Defilesi ile başlayacak program dans gösterileri , Türkiye’nin önemli sanatçılarından oluşan 90’lar Konseri ( Ferda Anıl Yarkın, Zafer Peker, Hazal, Ali Güven) ile devam edecek.

Festival, WOLF F18 konseri ile tamamlanacak.